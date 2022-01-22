Стихійне сміттєзвалище у Трускавці із збитками у майже 70 млн грн – підозрюється ексдиректорка підприємства Суспільство | 21-01-2022, 14:36 0 135





За процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури повідомлено про підозру колишній директорці одного із підприємств Трускавця за фактом забруднення земельної ділянки речовинами і відходами, шкідливими для життя, здоров'я людей та довкілля, що призвело до її псування (ч.2 ст.239 КК України).



Розслідуванням встановлено, що підозрювана надавала вказівки своїм працівникам, щоб вони вивозили побутове сміття від діяльності підприємства на вільну земельну ділянку, яка розташована у курортному місті.



В результаті чого відбулось забруднення понад 700 кв м землі твердими побутовими відходами. Встановлено, що сума збитків завданих кримінальним правопорушенням, внаслідок засмічення земельної ділянки та забруднення ґрунту на ній, становить 67, 5 млн грн.



Завдяки втручанню правоохоронних органів засмічення вказаної земельної ділянки усунуто.



З метою відшкодування шкоди заподіяної забрудненням ґрунту прокурорами готується цивільний позов.



Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ відділення поліції №2 Дрогобицького районного управління поліції ГУ НП у Львівській області, за оперативного супроводу Дрогобицького РВ Управління Служби безпеки України у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури