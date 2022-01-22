Протягом минулого року до державного бюджету надійшло майже 21 млн грн акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів Суспільство | 21-01-2022, 14:38 0 120



У грудні 2021 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів становили 4,3 млн грн, що майже на 4 млн грн або на 989,5 відс більше доведених завдань



У січні-грудні 2021 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів становили 20,5 млн гривень.



