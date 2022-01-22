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| Газета №35 (55) / 2014
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Протягом минулого року до державного бюджету надійшло майже 21 млн грн акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів
|Суспільство | 21-01-2022, 14:38
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У грудні 2021 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів становили 4,3 млн грн, що майже на 4 млн грн або на 989,5 відс більше доведених завдань
У січні-грудні 2021 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів становили 20,5 млн гривень.
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