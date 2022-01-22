У Радехові викрито місцевого мешканця, який займався збутом наркотиків Львів | 21-01-2022, 15:26 0 84







За процесуального керівництва прокурорів Червоноградської окружної прокуратури повідомлено про підозру 22-річному мешканцю Червоноградського району у незаконному збуті наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).



Розслідуванням встановлено, що підозрюваний займався у Радехові незаконним збутом особливо небезпечного наркотику – канабіс.



За результатами проведення правоохоронними органами комплексу оперативних заходів наркоторгівця затримано в порядку ст. 208 КПК України.



Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта вилучено речовину рослинного походження, ззовні схожу на канабіс, предмет схожий на пістолет, грошові кошти, отримані від незаконної діяльності, а також інші речові докази.



Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Червоноградського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури