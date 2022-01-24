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У Карпатах рятувальники доставили в населений пункт туристів, яких накрила лавина
|Суспільство | 24-01-2022, 01:27
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|В Івано-Франківській області рятувальники надали допомогу туристам, який накрила лавина.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "О 15.35 рятувальники дістались до травмованого туриста та надали йому долікарську допомогу.
О 16:10 рятувальниками ДСНС розпочато спуск з полонини Боржава (схил г. Плай) 9 туристів (з них 1 травмований, стан здоров’я задовільний).
О 18:45 рятувальниками ДСНС з полонини Боржава (схил г. Плай) доставлено до с. Гукливий 9 туристів (з них 1 травмований, який самостійно буде звертатись до лікувального закладу. Стан здоров’я задовільний).
Роботи завершено".
Деталі: Зв’язок з туристами був присутній.
Туристи відкопались самостійно, але одна людина постраждала внаслідок потрапляння у лавину та потребувала транспортування.
Що передувало: У Мукачівському районі зійшла лавина й накрила туристів.
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