У Карпатах рятувальники доставили в населений пункт туристів, яких накрила лавина Суспільство | 24-01-2022, 01:27 0 198 В Івано-Франківській області рятувальники надали допомогу туристам, який накрила лавина.



Джерело: ДСНС



Дослівно: "О 15.35 рятувальники дістались до травмованого туриста та надали йому долікарську допомогу.



О 16:10 рятувальниками ДСНС розпочато спуск з полонини Боржава (схил г. Плай) 9 туристів (з них 1 травмований, стан здоров’я задовільний).



О 18:45 рятувальниками ДСНС з полонини Боржава (схил г. Плай) доставлено до с. Гукливий 9 туристів (з них 1 травмований, який самостійно буде звертатись до лікувального закладу. Стан здоров’я задовільний).



Роботи завершено".



Деталі: Зв’язок з туристами був присутній.



Туристи відкопались самостійно, але одна людина постраждала внаслідок потрапляння у лавину та потребувала транспортування.



Що передувало: У Мукачівському районі зійшла лавина й накрила туристів.