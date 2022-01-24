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За добовим приростом Covid у світі лідирує Індія
|Суспільство | 24-01-2022, 07:35
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|22 січня у світі діагностували 2 225 296 нових випадки захворювання на коронавірус. Найбільше нових випадків виявили в Індії, Франції, США.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Найбільше нових випадків виявили в Індії, Франції, США.
Зокрема, в Індії зафіксували понад 306 тисяч, у Франції – понад 301 тисячу і у США – понад 197 тисяч нових інфікувань.
Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Італія і Бразилія. Україна – на 24 місці.
Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Росії (679), США (574), Індії (474). Загалом у світі за добу від недуги померли 4 847 осіб.
В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Італія, Німеччина.
За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Італія, Франції.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 279 852 023 особи. Наразі нараховується понад 66 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 5 614 788 смертей від COVID-19.
Нагадаємо: Імовірно, після розповсюдження штаму Omicron пандемія Covid-19 може піти на спад у Європі.
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