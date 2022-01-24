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З початку року до суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією застосовано штрафних санкцій на суму майже 186 мільйонів гривень
|Суспільство | 24-01-2022, 12:47
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За результатами проведених перевірок діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією, податковими органами Львівщини у минулому році застосовано штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму майже 186 млн гривень. Про це повідомив заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області Руслан Ганюк.
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