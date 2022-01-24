З початку року до суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією застосовано штрафних санкцій на суму майже 186 мільйонів гривень Суспільство | 24-01-2022, 12:47 0 94









За результатами проведених перевірок діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією, податковими органами Львівщини у минулому році застосовано штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму майже 186 млн гривень. Про це повідомив заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області Руслан Ганюк.















Читайте нас у соцмережах:



Instagram – ГУ ДПС у Львівській області (tax_service_lviv)



Telegram – ДПС у Львівській області (https://t.me/tax_service_Lviv)



Facebook: https://www.facebook.com/tax.lviv



YouTube – ДПС у Львівській області



(https://www.youtube.com/channel/ ДПС у Львівській області )



Cубсайт Територіальних органів ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/





