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Протягом минулого року до місцевого бюджету надійшло майже 497 млн грн акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами

Суспільство | 24-01-2022, 12:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 82 82    





У грудні 2021 року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять понад 32 млн гривень.

У січні-грудні 2021 року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять майже 497 млн грн, що майже на 79 млн грн або на 19 відс більше ніж за аналогічний період 2020 року.
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