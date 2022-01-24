Протягом минулого року до місцевого бюджету надійшло майже 497 млн грн акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами Суспільство | 24-01-2022, 12:51 0 82









У грудні 2021 року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять понад 32 млн гривень.



У січні-грудні 2021 року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять майже 497 млн грн, що майже на 79 млн грн або на 19 відс більше ніж за аналогічний період 2020 року.



