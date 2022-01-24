|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Протягом минулого року до місцевого бюджету надійшло майже 497 млн грн акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами
|Суспільство | 24-01-2022, 12:51
| 0 82
|
У грудні 2021 року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять понад 32 млн гривень.
У січні-грудні 2021 року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять майже 497 млн грн, що майже на 79 млн грн або на 19 відс більше ніж за аналогічний період 2020 року.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Протягом минулого року до місцевого бюджету надійшло майже 497 млн грн акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами...
|24-01-2022, 12:51
| >>>
|З початку року до суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією застосовано штрафних санкцій на суму майже 186 мільйонів гривень...
|24-01-2022, 12:47
| >>>
|За добовим приростом Covid у світі лідирує Індія...
|24-01-2022, 07:35
| >>>
|ВООЗ прогнозує спад пандемії Covid у Європі...
|24-01-2022, 07:25
| >>>
|У Карпатах рятувальники доставили в населений пункт туристів, яких накрила лавина...
|24-01-2022, 01:27
| >>>
|У Радехові викрито місцевого мешканця, який займався збутом наркотиків...
|21-01-2022, 15:26
| >>>
|Протягом минулого року до державного бюджету надійшло майже 21 млн грн акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів...
|21-01-2022, 14:38
| >>>
|