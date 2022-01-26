|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
COVID у світі: майже 2,5 мільйона випадків, США та Індія — в лідерах
|Суспільство | 25-01-2022, 07:41
| 0 313
|
|За добу 23 січня у світі виявили 2 407 902 випадки коронавірусу.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема в США – 465 154 зараження, в Індії – 255 874, у Франції – 108 481. В Іспанії – 101 810 випадків, в Німеччині - 90 962.
Україна, де 12 915 хворих, на 33 місці у світі і на 18 в Європі.
6 627 людей у світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 20 місці у світі і на 9 в Європі.
Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин
Нагадаємо: 23 січня в Україні від COVID-19 одужало 2 430 осіб, 67 людей померли, госпіталізували 1 836 осіб.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Отримали доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції? Задекларуйте їх та сплатіть податок...
|26-01-2022, 14:46
| >>>
|Хабар за уникнення відповідальності через водіння в нетверезому стані – судитимуть львів’янина....
|26-01-2022, 14:43
| >>>
|Окупанти на Донбасі скинули гранату з безпілотника...
|26-01-2022, 08:25
| >>>
|Covid у світі: Франція опинилася на першому місці за кількістю хворих — більше 500 тисяч...
|26-01-2022, 08:18
| >>>
|Нідерланди послаблюють Covid-обмеження попри "Омікрон"...
|26-01-2022, 08:05
| >>>
|Біля Флориди перекинувся човен, безвісти зникли 39 людей...
|26-01-2022, 08:03
| >>>
|Починаючи з початку цього року усі ФОП (крім 1-ї групи єдиного податку), що здійснюють розрахункові операції за готівку, повинні застосовувати касові апарати...
|25-01-2022, 11:42
| >>>
|