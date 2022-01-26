COVID у світі: майже 2,5 мільйона випадків, США та Індія — в лідерах Суспільство | 25-01-2022, 07:41 0 313 За добу 23 січня у світі виявили 2 407 902 випадки коронавірусу.



Джерело: Worldometers



Деталі: Зокрема в США – 465 154 зараження, в Індії – 255 874, у Франції – 108 481. В Іспанії – 101 810 випадків, в Німеччині - 90 962.



Україна, де 12 915 хворих, на 33 місці у світі і на 18 в Європі.



6 627 людей у світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 20 місці у світі і на 9 в Європі.



Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин



Нагадаємо: 23 січня в Україні від COVID-19 одужало 2 430 осіб, 67 людей померли, госпіталізували 1 836 осіб.