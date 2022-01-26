Починаючи з початку цього року усі ФОП (крім 1-ї групи єдиного податку), що здійснюють розрахункові операції за готівку, повинні застосовувати касові апарати Суспільство | 25-01-2022, 11:42 0 261





Підприємці можуть зареєструвати як традиційний касовий апарат – РРО, який видає паперовий фіскальний чек, так і програмний РРО. Програмним РРО може бути будь який власний гаджет ФОПа – смартфон, планшет або комп’ютер.



Безкоштовне програмне забезпечення можна скачати на вебсайті податкової служби.



Так, наприклад, ФОП на другій групі єдиного податку протягом календарного року і надалі зможе застосовувати спрощену систему оподаткування. Граничний обсяг доходу у цьому році для такого підприємця складає 5,4 млн. грн.



Фіскальний чек у паперовому вигляді для тих суб’єктів господарювання, що застосовують ПРРО, надавати покупцю не обов’язково.









Штрафні санкції за незастосування РРО складають від 100 до 150 відсотків вартості проданих товарів чи послуг.









Як зазначив Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, для тих підприємців, які вирішили використовувати власні гаджети та скористатися безкоштовним програмним забезпеченням, жодних додаткових витрат не передбачається.



















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