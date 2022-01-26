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Біля Флориди перекинувся човен, безвісти зникли 39 людей
|Суспільство | 26-01-2022, 08:03
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|Біля узбережжя Флориди перекинувся човен, безвісти зникли 39 пасажирів.
Джерело: AFP з посиланням на берегову охорону в Маямі
Деталі: Берегова охорона в Маямі заявила, що отримала повідомлення "від доброго самарянина", який врятував чоловіка, який "чіплявся за перекинуте судно приблизно в 45 милях на схід від затоки Форт-Пірс".
Той, хто вижив, сказав, що човен залишив Біміні, найзахідніший район Багамських островів, у суботу ввечері, але зіштовхнувся з поганою погодою і перекинувся. Біміні знаходиться за 217 кілометрів від затоки Форт-Пірс.
За словами постраждалого, ніхто не був одягнутий у рятувальний жилет.
Підозрюється, що човен пов’язаний з контрабандою людей.
AFP пише, що контрабандисти використовують Багамські острови як відправну точку для доставки людей з інших країн Карибського басейну, таких як Гаїті, до Сполучених Штатів.
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