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Нідерланди послаблюють Covid-обмеження попри "Омікрон"
|Суспільство | 26-01-2022, 08:05
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|З середи Нідерланди послаблять COVID-обмеження - бари, ресторани, музеї, театри зможуть відновити роботу.
Джерело: BBC з посиланням на прем'єр-міністра Марка Рютте, Euronews
Деталі: Рютте заявив, що країна "йде на ризик", послаблюючи обмеження.
Бари, ресторани та музеї були закриті з 18 грудня у спробі стримати поширення варіанту Omicron.
З середи кафе, бари та ресторани будуть відкриті до 22:00. Відвідувачі мають надати докази вакцинації або одужання від коронавірусної інфекції. Нічні клуби залишаться закритими, а місткість спортивних та культурних заходів буде обмежена до 1250 осіб. Нові правила діятимуть до 8 березня.
BBC пише, що цьому рішенню передувала хвиля гніву з боку співробітників готельного сектору, які були розчаровані рішенням уряду дозволити відновити роботу магазинів, спортивних залів, перукарень та секс-працівників 15 січня, у той час як їхній сектор залишався закритим.
Кафе в декількох містах відкрилися всупереч обмеженням позаминулих вихідних, а десятки музеїв і театрів на знак протесту на один день відкрилися як салони краси.
Громадська підтримка суворих заходів також неухильно слабшала протягом останнього місяця, а столиці, Амстердамі, почастішали масові демонстрації проти правил.
Попри обмеження, кількість нових випадків коронавірусу росте. Наразі в Нідерландах реєструють близько 60 тисяч випадків на день. За останній тиждень кількість нових заражень зросла на 51% до понад 366 тисяч, тоді як кількість госпіталізацій у відділенні інтенсивної терапії зменшилася на 34%.
Нагадаємо: На сьогодні вакциновано майже 90% мешканців Нідерландів.
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