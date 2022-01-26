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Окупанти на Донбасі скинули гранату з безпілотника
|Суспільство | 26-01-2022, 08:25
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|25 січня на Донбасі було 5 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема в бік Авдіївки окупанти відкривали вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Мар’їнки - з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Широкиного противник стріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На околиці Пищевика російські найманці скинули з безпілотника ВОГ-17 (осколкову гранату).
Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 25 січня двоє українських військовослужбовців дістали поранення. Воїни перебувають в лікарнях. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, іншого – середньої важкості.
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