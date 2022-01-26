Окупанти на Донбасі скинули гранату з безпілотника Суспільство | 26-01-2022, 08:25 0 170 25 січня на Донбасі було 5 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.





Джерело: штаб ООС



Деталі: Зокрема в бік Авдіївки окупанти відкривали вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Мар’їнки - з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.



Поблизу Широкиного противник стріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



На околиці Пищевика російські найманці скинули з безпілотника ВОГ-17 (осколкову гранату).



Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 25 січня двоє українських військовослужбовців дістали поранення. Воїни перебувають в лікарнях. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, іншого – середньої важкості.