Хабар за уникнення відповідальності через водіння в нетверезому стані – судитимуть львів’янина. Суспільство | 26-01-2022, 14:43 0 131





За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова скеровано до суду обвинувальний акт відносно 38-річного львів’янина, якого обвинувачують у пропозиції та обіцянці службовій особі надати неправомірну вигоду за невчинення в інтересах того, хто пропонує та обіцяє таку вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, а також наданні неправомірної вигоди (ч.1 ст. 369 КК України).



За даними слідства, у грудні минулого року близько опівночі патрульні зупинили автомобіль, яким кермував обвинувачений, за проїзд на жовте світло, та виявили, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння. З метою уникнення відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та не складення протоколів про адміністративні правопорушення, фігурант висловив правоохоронцям пропозицію та обіцянку в наданні неправомірної вигоди у розмірі 1340 грн, від якої останні відмовились.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.











Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури



