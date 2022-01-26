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Хабар за уникнення відповідальності через водіння в нетверезому стані – судитимуть львів’янина.
|Суспільство | 26-01-2022, 14:43
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За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова скеровано до суду обвинувальний акт відносно 38-річного львів’янина, якого обвинувачують у пропозиції та обіцянці службовій особі надати неправомірну вигоду за невчинення в інтересах того, хто пропонує та обіцяє таку вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, а також наданні неправомірної вигоди (ч.1 ст. 369 КК України).
За даними слідства, у грудні минулого року близько опівночі патрульні зупинили автомобіль, яким кермував обвинувачений, за проїзд на жовте світло, та виявили, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння. З метою уникнення відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та не складення протоколів про адміністративні правопорушення, фігурант висловив правоохоронцям пропозицію та обіцянку в наданні неправомірної вигоди у розмірі 1340 грн, від якої останні відмовились.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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