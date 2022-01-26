Отримали доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції? Задекларуйте їх та сплатіть податок Суспільство | 26-01-2022, 14:46 0 105

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з початку 2022 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних впродовж 2021 року.



Річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік зобов’язані заповнити і подати до 1 травня 2022 року громадяни та самозайняті особи, які отримали доходи, з яких не сплачено податок на доходи фізичних осіб.



Звертаємо увагу, що громадяни, які мають у власності земельні частки (паї), сукупний розмір яких перевищує 2 гектари та отримали доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена безпосередньо ними на цих земельних ділянках, повинні включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію.



Отже, громадянам, які отримували у 2021 році доходи, з яких не сплачено податків, варто не відкладати подання декларації про доходи. Для подання декларації необхідно звернутись в Центри обслуговування платників податків при державних податкових інспекціях за місцем податкової адреси. Саме тут фахівці ДПС нададуть необхідні консультації та допоможуть правильно заповнити декларацію про отримані доходи.



Беручи до уваги низку обмежень в зв’язку з проведенням карантинних заходів, декларацію про доходи краще подавати в електронному вигляді. Для цього декларанти можуть зареєструватись в Електронному кабінеті, попередньо отримавши кваліфікований електронний підпис.









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