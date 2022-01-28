Розтрата бюджетних коштів, виділених для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19 – підозрюється колишній високопосадовець Львівської облдержадміністрації Суспільство | 27-01-2022, 14:29 0 187









За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому виконувачу обов’язків начальника одного із управлінь Львівської обласної державної адміністрації за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).



Розслідуванням встановлено, у жовтні 2020 року було укладено договори між ЛОДА та суб’єктом господарювання щодо закупівлі медичного обладнання та устаткування в заклади охорони здоров’я на Львівщині для боротьби та подолання наслідків коронавірусної хвороби COVID-19. Посадовець, будучи головою тендерного комітету вказаної установи, не забезпечив належної роботи щодо перевірки договорів на предмет їх доцільності та економічної ефективності. Натомість підписав ці документи із врахуванням ПДВ всупереч постанові КМУ (Про звільнення від сплати ПДВ при закупівлі обладнання необхідного для боротьби з поширенням COVID-19). Відтак, товари було придбано за завищеною вартістю, що спричинило шкоду державі на суму понад 320 тис грн. На даний час збитки відшкодовано.



Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також встановлюється причетність до вчинення злочину інших службових осіб.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у Львівській області за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури