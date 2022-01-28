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Хабар за безперешкодне здійснення профдіяльності – на Львівщині викрито директора навчального закладу
|Суспільство | 27-01-2022, 14:51
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За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито директора одного із державних навчальних закладів на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, службовець вимагав та отримав у підпорядкованого працівника, який працює на посаді майстра у вказаному навчальному закладі, 11 тис грн за нестворення штучних перешкод у здійсненні останнім своєї професійної діяльності.
Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Також, у провадженні досліджується питання розтрати бюджетних коштів при проведенні ремонтних робіт приміщень вказаного навчального закладу.
Операцію з викриття проведено прокуратурою спільно зі слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції України в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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