Хабар за безперешкодне здійснення профдіяльності – на Львівщині викрито директора навчального закладу Суспільство | 27-01-2022, 14:51 0 207









За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито директора одного із державних навчальних закладів на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України).







За даними слідства, службовець вимагав та отримав у підпорядкованого працівника, який працює на посаді майстра у вказаному навчальному закладі, 11 тис грн за нестворення штучних перешкод у здійсненні останнім своєї професійної діяльності.







Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.







Також, у провадженні досліджується питання розтрати бюджетних коштів при проведенні ремонтних робіт приміщень вказаного навчального закладу.







Операцію з викриття проведено прокуратурою спільно зі слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції України в області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.















Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури



