Понад 17 млрд грн сплачено до державного цільового фонду платниками єдиного внеску Львівщини в 2021 році Суспільство | 27-01-2022, 14:54 0 205



У грудні 2021 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили майже 2016 млн грн, що майже на 373 млн грн або на 22,7 відс більше, ніж у грудні 2020 року



У січні-грудні 2021 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платниками Львівщини становили понад 17 384 млн грн, що майже на 3 581 млн грн або на 25,9 відс більше, ніж у січні-грудні 2020 року.









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