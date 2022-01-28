|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Понад 17 млрд грн сплачено до державного цільового фонду платниками єдиного внеску Львівщини в 2021 році
|Суспільство | 27-01-2022, 14:54
| 0 205
|
У грудні 2021 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили майже 2016 млн грн, що майже на 373 млн грн або на 22,7 відс більше, ніж у грудні 2020 року
У січні-грудні 2021 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платниками Львівщини становили понад 17 384 млн грн, що майже на 3 581 млн грн або на 25,9 відс більше, ніж у січні-грудні 2020 року.
Читайте нас у соцмережах:
Instagram – ГУ ДПС у Львівській області (tax_service_lviv)
Telegram – ДПС у Львівській області (https://t.me/tax_service_Lviv)
Facebook: https://www.facebook.com/tax.lviv
YouTube – ДПС у Львівській області
(https://www.youtube.com/channel/ ДПС у Львівській області )
Cубсайт Територіальних органів ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|У Дублянах оновили Народний дім...
|28-01-2022, 13:58
| >>>
|Понад 17 млрд грн єдиного внеску надійшло до державного цільового фонду у минулому році...
|28-01-2022, 13:55
| >>>
|Як зареєструвати РРО?...
|28-01-2022, 13:52
| >>>
|Власнику ресторану, у якому відвідувачі інфікувались сальмонельозом, повідомлено про підозру...
|28-01-2022, 13:50
| >>>
|Біля Мар’їнки окупанти відкрили вогонь по позиціях ЗСУ...
|28-01-2022, 10:21
| >>>
|Covid у світі: кількість інфікованих перевищує 70 млн...
|28-01-2022, 10:19
| >>>
|У Запоріжжі в будинку стався вибух газу, є жертва і потерпілі...
|28-01-2022, 09:51
| >>>
|