Створили злочинну організацію та займалися шахрайськими діями, перебуваючи за ґратами – у Львові судитимуть 4 осіб Суспільство | 27-01-2022, 15:01 0 258

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 4 членів організованої групи, які шляхом шахрайства заволодівали грошовими коштами потерпілих, а організатор групи також поширював злочинний вплив в установі виконання покарань (ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27 – ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України).



Встановлено, що організатор злочинної групи, відбуваючи покарання у ДУ «Миколаївській виправній колонії №50», будучи засудженим за умисні злочини та перебуваючи у статусі «смотрящого», поширюючи свій злочинний вплив у вказаній колонії, створив організовану групу, до якої залучив трьох засуджених. В подальшому обвинувачені під приводом реалізації неіснуючих товарів через мережу Інтернет вчиняли шахрайські дії, спрямовані на заволодіння коштами громадян.



За результатами досудового розслідування, задокументовано 9 фактів шахрайських дій організованої групи, якими заподіяно шкоду на загальну суму понад 36 тис грн.



Досудове розслідування здійснювалося слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції області, за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДПК НП України.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури