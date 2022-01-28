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З 01 січня 2022 року внесено зміни до заяви для застосування РРО, ПРРО, РК та КОРО
|Суспільство | 27-01-2022, 15:03
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Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу суб'єктів господарювання, що з 01.01.2022 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 13.12.2021 №662 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України».
Відповідно до зазначеного наказу реєстраційні заяви для застосування РРО, ПРРО, РК та КОРО тепер містять графу «код території» замість коду КОАТУУ.
У всіх примітках до нових форм зазначено, що цю графу слід заповнювати згідно з п'ятим (за наявності) або четвертим рівнем Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.
Звертаємо увагу, що:
- четвертий рівень – міста, села, селища (населені пункти);
- додатковий рівень (п'ятий) – райони в містах (в тому числі в містах, що мають спеціальний статус
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