У Тисовці стартував Чемпіонат України з біатлону серед юніорів та юніорок Суспільство | 27-01-2022, 19:56 0 180 На території навчально-спортивної бази зимових видів спорту «Тисовець» 27 січня розпочався Чемпіонат України з біатлону серед юніорів та юніорок.





На змагання прибули вихованці спортивних навчальних закладів з восьми областей України. Львівщину представляють семеро юних спортсменів.



Дві сестри з Новояворівська, вихованки комунального закладу Львівської обласної ради «Центр олімпійської підготовки зимових видів спорту» зуміли вибороти перемогу в перший день Чемпіонату. Біатлоністка Юля Городна посіла 1 місце в індивідуальних перегонах, а її молодша сестра Олена Городна на другому місці. Завтра спортсмени змагатимуться в забігу на коротку дистанцію.



Чемпіонат у Тисовці триватиме до 1 лютого. Бажаємо звитяг і успіху всім учасникам, вболіваємо за спортсменів з Львівщини.