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У Запоріжжі в будинку стався вибух газу, є жертва і потерпілі
|Суспільство | 28-01-2022, 09:51
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|У житловому багатоквартирному будинку міста Запоріжжя стався вибух газу, в результаті чого загинула одна особа і двоє постраждали.
Джерело: ДСНС у Telegram
Дослівно: "28 січня о 04:04 у м. Запоріжжя в чотириповерховому житловому будинку (чотири під’їзди) на другому поверсі в квартирі попередньо стався вибух газоповітряної суміші, без послідуючого горіння".
"Внаслідок вибуху загинула 1 особа та постраждало 2 особи. Вибухом зруйновано несучі елементи в межах одного під’їзду, попередньо пошкоджено 7 квартир".
Деталі: Як зазначають рятувальники, з третього зруйнованого під’їзду евакуювали 15 мешканців.
Для ліквідації наслідків вибуху від ДСНС залучено 29 осіб та 9 од. техніки.
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