Біля Мар’їнки окупанти відкрили вогонь по позиціях ЗСУ Суспільство | 28-01-2022, 10:21 0 100 За добу 27 січня з боку російський найманців зафіксовано 2 порушення припинення режиму вогню.





Джерело: штаб ООС



Деталі: Неподалік Мар’їнки окупанти обстрілювали позиції українських військ зі стрілецької зброї.



Крім того, як повідомлялося, на Луганщині, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних Сил України, особовим складом опорного пункту було виявлено спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи.



"Завдяки пильності та рішучості військовослужбовців Збройних Сил України ворог відмовився від своїх намірів та відступив на тимчасово окуповану територію", – зазначають у штабі.