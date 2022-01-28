Власнику ресторану, у якому відвідувачі інфікувались сальмонельозом, повідомлено про підозру Суспільство | 28-01-2022, 13:50 0 59







За процесуального керівництва прокурорів Жовківської окружної прокуратури повідомлено про підозру приватному підприємцю за фактом порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили поширення цих захворювань (ч. 1 ст. 325 КК України).



За даними слідства, фігурант є фізичною особою підприємцем та надає послуги громадського харчування в закладі, який розташований в одному із смт Львівського району. У липні минулого року він організував проведення бенкету, під час якого допустив грубі порушення санітарних правил та норм працівниками закладу харчування. Внаслідок цього 16 відвідувачів закладу було госпіталізовано в обласну інфекційну клінічну лікарню із діагнозом «Сальмонельоз».



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого відділу поліції № 2 Львівського РУП № 1 ГУ НП у Львівській області.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури