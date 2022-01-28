Понад 17 млрд грн єдиного внеску надійшло до державного цільового фонду у минулому році Суспільство | 28-01-2022, 13:55 0 53



Протягом грудня 2021 року надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становлять понад 2016 млн гривень. Порівняно з аналогічним 2020 року сума надходжень збільшилась більш ніж на 373 млн грн або на 22,7 відсотків.



Протягом січня-грудня 2021 року надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платниками Львівщини становлять понад 17 384 млн грн, що на 3 581 млн грн або на 25,9 відс більше, ніж у січні-грудні 2020 року.









Читайте нас у соцмережах:



Instagram – ГУ ДПС у Львівській області (tax_service_lviv)



Telegram – ДПС у Львівській області (https://t.me/tax_service_Lviv)



Facebook: https://www.facebook.com/tax.lviv



YouTube – ДПС у Львівській області



(https://www.youtube.com/channel/ ДПС у Львівській області )



Cубсайт Територіальних органів ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/