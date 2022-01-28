У Дублянах оновили Народний дім Суспільство | 28-01-2022, 13:58 0 49 За інформацією департаменту міської алгомерації ЛМР, у Дублянах оновили Народний дім та планують суттєво збільшити кількість культурних заходів.



Так, для сцени пошили «новий одяг»: головну задню та контрольні завіси, інші композиції, зокрема сценічний прапор та герб. Також закуплено 60 глядацьких крісел, 18 сценічних костюмів, завезли дві колонки і ще одну, портативну, та радіомікрофони. На черзі – проектор і ноутбук, які передасть управління культури. Усе це – в межах Громадського бюджету Львова.



Також Дублянський народний дім обладнали системою нагляду із датчиками руху. Таке придбання особливо необхідне, оскільки у цьому приміщенні неодноразово здійснювали крадіжки.



Директорка Народного дому у Дублянах та авторка громадського проєкту Оксана Пасірська зауважує: «Мета була одна – аби заклад став ще популярнішим саме серед дітей та молоді. При Народному домі діють 7 мистецьких гуртків та два народні колективи. Однак через брак якісного акустичного обладнання, сучасної сцени та зали за минулі роки кількість виступів довелося скоротити вдвічі. Тепер же, коли реалізовано цей проєкт Громадського бюджету, з’явилася реальна можливість все змінити на краще».



