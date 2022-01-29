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Ірина Іваночко – переможниця конкурсу на посаду керівника заповідника «Стільське городище»
|Суспільство | 28-01-2022, 15:33
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|Сьогодні, 28 січня, у Львівській обласній раді відбулося засідання конкурсної комісії з обрання директора КЗ ЛОР «Історико-культурний заповідник «Стільське городище».
Два кандидати, допущені до конкурсу, Ірина Іваночко та Руслан Коропецький, представили перспективні плани розвитку установи на 1 та 5 років.
Опісля заслуховування програм та обговорення конкурсна комісія прийняла рішення визнати переможцем конкурсу Ірину Іваночко. Тепер її кандидатуру подадуть на затвердження на сесії Львівської обласної ради.
Ірина Іваночко навчалася у вищому державному музичному інституті ім. М. Лисенка, ЛРІДУ Національної академії державного управління при Президентові України. Працювала на різних посадах у Миколаївській районній державній адміністрації, з них 15 років очолювала відділ культури, молоді та спорту. Депутатка Миколаївської міської ради IV-V скликань (голова комісії з питань культури, освіти, молоді та спорту). Зараз працює викладачем та концертмейстером Миколаївської дитячої школи мистецтв.
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