Облаштування нарколабораторії та збут амфетаміну – у Львові підозрюють членів злочинної групи Суспільство | 28-01-2022, 15:56 0 327





За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру 4 учасникам організованої злочинної групи за фактами незаконного виготовлення психотропних речових та їх збуту, вчинені організованою групою (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України).



За даними слідства, члени злочинної групи, протягом 2021-2022 років на території Львівської області облаштували приміщення для виготовлення психотропної речовини - амфетаміну, яку в подальшому збували в особливо великих розмірах.

За результатами проведення 12 санкціонованих обшуків на території двох районів Львівської області, а саме за адресами проживання та в автомобілях осіб, які причетні до вчинення злочинів, виявлено та вилучено прекурсори, обладнання для виготовлення психотропних речовин та засоби їх фасування, наркотичну речовину рослинного походження, 15 мобільних телефонів, банківські картки, грошові кошти, інші докази.







Всім учасникам організованої групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.







Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області, за оперативного супроводу працівників Львівського управління ДВБ НП України







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.











Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури