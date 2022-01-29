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Понад 3 млрд грн єдиного податку надійшло у минулому році до місцевих бюджетів Львівської області

Суспільство | 28-01-2022, 15:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 307 307    


Протягом грудня 2021 року надходження єдиного податку становлять понад 147 млн гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2020 року сума надходжень збільшилась більш ніж на 32,8 млн грн або на 28,6 відсотків.

Протягом січня-грудня 2021 року надходження єдиного податку становлять майже 3 189 млн грн, що на понад 699 млн грн або на 28,1 відс більше, ніж у січні-грудні 2020 року.
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