Понад 3 млрд грн єдиного податку надійшло у минулому році до місцевих бюджетів Львівської області Суспільство | 28-01-2022, 15:57 0 307



Протягом грудня 2021 року надходження єдиного податку становлять понад 147 млн гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2020 року сума надходжень збільшилась більш ніж на 32,8 млн грн або на 28,6 відсотків.



Протягом січня-грудня 2021 року надходження єдиного податку становлять майже 3 189 млн грн, що на понад 699 млн грн або на 28,1 відс більше, ніж у січні-грудні 2020 року.





