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Через зливи і зсуви у Бразилії загинули щонайменше 19 людей
|Суспільство | 31-01-2022, 09:12
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|У неділю в найбільш густонаселеному штаті Бразилії Сан-Паулу через зсуви та повені, викликані зливами, загинули щонайменше 19 людей, а 500 тисяч сімей були змушені залишити домівки.
Джерело: The Associated Press із посиланням на повідомлення влади
Деталі: За даними муніципальної влади, троє людей з однієї родини загинули, коли зсув зруйнував їхній будинок у місті Ембу-дас-Артеш, а ще чотирьох людей вдалося врятувати.
Четверо дітей загинули у Франсіску Морато, сказав губернатор штату Сан-Паулу Жоао Доріа, а уряд штату заявив, що ще четверо людей загинули у Франку-да-Роша. Також повідомлялося про смерть у Рібейран-Прету та Жау.
Троє із загиблих – це люди, яких знесло паводком, повідомили у Державній пожежній службі.
Доріа використала гелікоптер для огляду пошкоджених районів у неділю та оголосила про фінансову допомогу постраждалим містам у розмірі 2,8 мільйона доларів.
За словами уряду штату, через розлив річок 500 000 сімей залишили свої домівки. Було заблоковано кілька доріг і автомагістралей.
Через збої, викликані зливою, місто Сан-Паулу скасувало планові щеплення від коронавірусу.
Нагадаємо: Понад 11 тисяч осіб були евакуйовані у Баїї через повінь, а кількість загиблих внаслідок повені у штаті Баїя в Бразилії зросла до 20.
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