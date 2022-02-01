|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів
|Суспільство | 31-01-2022, 09:41
| 0 245
|
|За добу 30 січня з боку російських найманців зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: У напрямку Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Пищевика російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів.
"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – повідомляють у штабі.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|На Закарпатті прикордонники викрили гелікоптер, який використовувався для протиправної діяльності у прикордонні...
|01-02-2022, 17:32
| >>>
|Розтрата бюджетних коштів при реконструкції Грибовецького сміттєзвалища на Львівщині – підозрюють колишнього директора комунального підприємства...
|01-02-2022, 17:18
| >>>
|За забруднення довкілля львівські суб’єкти господарювання сплатили до бюджетів у 2021 році майже 131 млн грн екологічного податку...
|01-02-2022, 17:14
| >>>
|Податок на нерухоме майно: пільги для громадян...
|01-02-2022, 12:26
| >>>
|Ковід-вакцину Pfizer для дітей до 5 років можуть схвалити в лютому – ЗМІ...
|01-02-2022, 09:11
| >>>
|Спостерігачі ОБСЄ нарахували на Донбасі понад 350 порушень "тиші" за два дні...
|01-02-2022, 08:55
| >>>
|Чи підлягає добровільному декларуванню нерухоме майно, яке було придбано за рахунок коштів, з яких були сплачені усі податки та збори?...
|31-01-2022, 17:26
| >>>
|