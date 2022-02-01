Окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів Суспільство | 31-01-2022, 09:41 0 245 За добу 30 січня з боку російських найманців зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.



Джерело: штаб ООС



Деталі: У напрямку Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.



Поблизу Пищевика російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів.



"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – повідомляють у штабі.