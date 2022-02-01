Прокурори домоглися сплати заборгованості недобросовісним орендарем

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 01/02/2022 ЦНАПи Львова увійшли в ТОП-10 ЦНАПів України за рівнем якості сервісу...>> У ЛКП «Зелене місто» прокоментували розслідування СБУ...>> Підполковник Микола Грицайчук очолив міське управління надзвичайних ситуацій та тероборони...>> «Для нас, як для міста, є критично важливим, щоб саме у цьому приміщенні зберігалась аптека», - А. Москаленко про аптеку на пл. Міцкевича...>> Термін подачі заявок на Пакет підтримки продовжено...>> Синоптики попередили про пориви вітру та ожеледицю на завтра...>> У Львові оприлюднили графік роботи мобільних пунктів збору небезпечних відходів на лютий...>> У Львівській політехніці створили Центр водневих технологій...>> На Закарпатті прикордонники викрили гелікоптер, який використовувався для протиправної діяльності у прикордонні...>> Розтрата бюджетних коштів при реконструкції Грибовецького сміттєзвалища на Львівщині – підозрюють колишнього директора комунального підприємства...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Цинічне вбивство бабусі та викрадення її майна - підозрюється пара закоханих...
28-01-2022, 13:53  >>> 
17 ударів сокирою по голові - судитимуть чоловіка, який будучи напідпитку, вбив свого знайомого...
28-01-2022, 13:28  >>> 
Нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців, п’ятеро загиблих...
27-01-2022, 08:43  >>> 
   Здоров'яЗдоров
В Індії та США – понад тисячу смертей від Covid за добу...
01-02-2022, 09:08  >>> 
В Україні 22 тисячі випадків Covid, найбільше у Львівській та Хмельницькій областях...
31-01-2022, 09:45  >>> 
Індія і Росія лідирують у світі за добовою смертністю від Covid...
31-01-2022, 09:40  >>> 
IEM Katowice 2022 Play-in

Прокурори домоглися сплати заборгованості недобросовісним орендарем

Суспільство | 31-01-2022, 10:17Коментарів: 0 0 Переглядів: 212 212    




За результатами представницької діяльності прокурорів Жовківської окружної прокуратури суд затвердив мирову угоду між Жовтанецькою сільською радою і субʼєктом господарювання про сплату безпідставно збережених коштів за фактичне користування земельною ділянкою та несплату орендної плати.

Прокуратурою встановлено, факт безпідставної несплати товариством орендної плати за користування землею загальною площею понад 14,3 га, що знаходиться у селі Ременів.

Завдяки втручанню прокурорів станом на сьогодні уже сплачено близько пів мільйона гривень на користь територіальної громади, а також відповідач зобовʼязався сплатити ще майже 2,5 млн грн за користування землею.



Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури
   Новини по темі: Суспільство
На Закарпатті прикордонники викрили гелікоптер, який використовувався для протиправної діяльності у прикордонні...
01-02-2022, 17:32  >>> 
Розтрата бюджетних коштів при реконструкції Грибовецького сміттєзвалища на Львівщині – підозрюють колишнього директора комунального підприємства...
01-02-2022, 17:18  >>> 
За забруднення довкілля львівські суб’єкти господарювання сплатили до бюджетів у 2021 році майже 131 млн грн екологічного податку...
01-02-2022, 17:14  >>> 
Податок на нерухоме майно: пільги для громадян...
01-02-2022, 12:26  >>> 
Ковід-вакцину Pfizer для дітей до 5 років можуть схвалити в лютому – ЗМІ...
01-02-2022, 09:11  >>> 
Спостерігачі ОБСЄ нарахували на Донбасі понад 350 порушень "тиші" за два дні...
01-02-2022, 08:55  >>> 
Чи підлягає добровільному декларуванню нерухоме майно, яке було придбано за рахунок коштів, з яких були сплачені усі податки та збори?...
31-01-2022, 17:26  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР...
01-02-2022, 09:12  >>> 
Головні новини неділі та ночі: Росія про Україну і НАТО, санкції США...
31-01-2022, 09:42  >>> 
Головні новини четверга і ночі: стрілок у Дніпрі, Радбез ООН через агресію Росії...
28-01-2022, 10:43  >>> 
   ПолітикаПолітика
Держдеп зобов’язав членів родин дипломатів США виїхати з Білорусі...
01-02-2022, 09:06  >>> 
Трюдо отримав позитивний тест на Covid...
01-02-2022, 08:53  >>> 
Британія виділить £88 млн на підтримку енергонезалежності України...
01-02-2022, 08:51  >>> 
   Діловий світДіловий світ
"Схеми" виявили зв’язки між директором ДБР і членами комісії, які за нього голосували...
28-01-2022, 08:52  >>> 
Хакери атакували МЗС Канади...
25-01-2022, 07:32  >>> 
Найпотужніший космічний телескоп досяг пункту призначення...
25-01-2022, 07:27  >>> 
   СуспільствоСуспільство
На Закарпатті прикордонники викрили гелікоптер, який використовувався для протиправної діяльності у прикордонні...
01-02-2022, 17:32  >>> 
Розтрата бюджетних коштів при реконструкції Грибовецького сміттєзвалища на Львівщині – підозрюють колишнього директора комунального підприємства...
01-02-2022, 17:18  >>> 
За забруднення довкілля львівські суб’єкти господарювання сплатили до бюджетів у 2021 році майже 131 млн грн екологічного податку...
01-02-2022, 17:14  >>> 
   ВладаВлада
Підсанкційний Медведчук продовжив реконструкцію свого палацу – "Схеми"...
12-11-2021, 07:31  >>> 
У Львові люди з вадами слуху отримають матеріальну допомогу...
27-09-2021, 13:11  >>> 
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
   КультураКультура
Папа Римський закликав батьків підтримувати дітей-геїв, а не засуджувати їх...
27-01-2022, 08:26  >>> 
Рекорд на Івано-Франківщині: майже 4,5 тисячі осіб виконали колядку...
10-01-2022, 07:37  >>> 
У Китаї через землетрус обвалилася частина Великої стіни...
10-01-2022, 07:34  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:14 ЦНАПи Львова увійшли в ТОП-10 ЦНАПів України за рівнем якості сервісу
18:13 У ЛКП «Зелене місто» прокоментували розслідування СБУ
18:11 Підполковник Микола Грицайчук очолив міське управління надзвичайних ситуацій та тероборони
18:04 «Для нас, як для міста, є критично важливим, щоб саме у цьому приміщенні зберігалась аптека», - А. Москаленко про аптеку на пл. Міцкевича
18:02 Термін подачі заявок на Пакет підтримки продовжено
18:01 Синоптики попередили про пориви вітру та ожеледицю на завтра
18:00 У Львові оприлюднили графік роботи мобільних пунктів збору небезпечних відходів на лютий
17:37 У Львівській політехніці створили Центр водневих технологій
17:32 На Закарпатті прикордонники викрили гелікоптер, який використовувався для протиправної діяльності у прикордонні
17:18 Розтрата бюджетних коштів при реконструкції Грибовецького сміттєзвалища на Львівщині – підозрюють колишнього директора комунального підприємства

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования