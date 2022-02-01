Прокурори домоглися сплати заборгованості недобросовісним орендарем Суспільство | 31-01-2022, 10:17 0 212







За результатами представницької діяльності прокурорів Жовківської окружної прокуратури суд затвердив мирову угоду між Жовтанецькою сільською радою і субʼєктом господарювання про сплату безпідставно збережених коштів за фактичне користування земельною ділянкою та несплату орендної плати.



Прокуратурою встановлено, факт безпідставної несплати товариством орендної плати за користування землею загальною площею понад 14,3 га, що знаходиться у селі Ременів.



Завдяки втручанню прокурорів станом на сьогодні уже сплачено близько пів мільйона гривень на користь територіальної громади, а також відповідач зобовʼязався сплатити ще майже 2,5 млн грн за користування землею.







Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури