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НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ДВОХ КОНТРАБАНДИСТІВ З СИГАРЕТАМИ
|Суспільство | 31-01-2022, 10:24
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Відео : https://youtu.be/6QtDs8ANrlg
Двох громадян України, які несли через засніжене високогір'я до Румунії пакунки з сигаретами затримали учора прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону.
Держприкордонслужба ефективно захищає український кордон, отож 27-річних горе-пачкарів із контрабандним куривом затримали у ході перевірки завчасно наданої оперативними співробітниками загону інформації, ще за 1000 метрів до кордону.
Зловмисники, які є мешканцями села Ділове, мали намір переправити через держкордон 1000 пачок сигарет без акцизних марок України. При собі невдахи мали, дві радіостанції Baofeng, їх разом із сигаретами прикордонники вилучили для подальшої передачі митникам.
На затриманих склали протоколи про вчинені ними правопорушення, справу скерували до суду, який і надасть правову оцінку діям українців.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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