Довідка про присвоєння коду РНОКПП може бути необов’язкова Суспільство | 31-01-2022, 10:43 0 220



Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду у паперовому вигляді для значної кількості громадян не є обов’язковою.



Тепер така довідка називається карткою платника податку із зазначенням у ній РНОКПП (реєстраційного номера облікової картки платника податків).



Отже, чи обов’язково мати саме паперову довідку?



Підтвердженням достовірності РНОКПП є не лише документ на паперовому носії, а й дані про РНОКПП, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження.



Особа за власним вибором пред’являє один із зазначених документів для надання даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків.



Особа може пред’явити також копію документа, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі і в електронному вигляді в застосунку «Дія», за умови наявності в одержувача інформації технічної можливості здійснити перевірку його відповідності.



До паспорта у формі книжки на прохання громадянина також можуть бути внесені дані про РНОКПП.



Підтверджуйте свій РНОКПП з ID-картки чи паспорта у вигляді книжки, свідоцтва про народження чи в мобільному за стосунку «Дія» - це матиме таку ж юридичну силу, як і паперова довідка про його присвоєння.









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