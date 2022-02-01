Місцеві бюджети Львівщини з початку року поповнились майже на 5 млн грн транспортного податку Суспільство | 31-01-2022, 15:49 0 204



Протягом січня – грудня 2021 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло майже 5 млн грн транспортному податку з юридичних осіб, що складає 145,2 відс індикативу (3,3 млн гривень). Протягом грудня 2021 року надійшло 0,3 млн грн, що складає майже 667,4 відс індикативу (0,04 млн гривень).