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Місцеві бюджети Львівщини з початку року поповнились майже на 5 млн грн транспортного податку
|Суспільство | 31-01-2022, 15:49
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Протягом січня – грудня 2021 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло майже 5 млн грн транспортному податку з юридичних осіб, що складає 145,2 відс індикативу (3,3 млн гривень). Протягом грудня 2021 року надійшло 0,3 млн грн, що складає майже 667,4 відс індикативу (0,04 млн гривень).
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