За самовільне будівництво дерев’яних споруд неподалік водоспаду «Кам’янка» перед судом постануть 2 мешканців Львівщини Суспільство | 31-01-2022, 16:46 0 217



За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та до суду скеровано 2 обвинувальні акти у 2 кримінальних провадженнях за фактом самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва капітальних споруд (ч. 4 ст. 197-1 КК України).



Досудовим розслідуванням встановлено, що 2 мешкаців Стрийщини, без відповідних дозволів органу місцевого самоврядування, самовільно зайняли земельні ділянки, розташовані неподалік водоспаду «Кам’янка», які знаходяться на території Національного природного парку «Сколівські Бескиди». В подальшому, останні здійснили самовільне будівництво капітальних споруд у вигляді дерев’яних каркасних одно та двохповерхових будівель.



Досудове розслідування здійснювалось слідчими СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області.



Окрім цього, Стрийською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у 6 кримінальних провадженнях за ч.4 ст.197-1 КК України відносно 6 осіб за самовільне будівництво капітальних споруд, неподалік водоспаду «Кам’янка». На даний час стороною захисту проводиться ознайомлення з матеріалами справи, після чого обвинувальні акти будуть скеровані до суду.











Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.















Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури