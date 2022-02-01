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За самовільне будівництво дерев’яних споруд неподалік водоспаду «Кам’янка» перед судом постануть 2 мешканців Львівщини
|Суспільство | 31-01-2022, 16:46
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За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та до суду скеровано 2 обвинувальні акти у 2 кримінальних провадженнях за фактом самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва капітальних споруд (ч. 4 ст. 197-1 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 2 мешкаців Стрийщини, без відповідних дозволів органу місцевого самоврядування, самовільно зайняли земельні ділянки, розташовані неподалік водоспаду «Кам’янка», які знаходяться на території Національного природного парку «Сколівські Бескиди». В подальшому, останні здійснили самовільне будівництво капітальних споруд у вигляді дерев’яних каркасних одно та двохповерхових будівель.
Досудове розслідування здійснювалось слідчими СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області.
Окрім цього, Стрийською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у 6 кримінальних провадженнях за ч.4 ст.197-1 КК України відносно 6 осіб за самовільне будівництво капітальних споруд, неподалік водоспаду «Кам’янка». На даний час стороною захисту проводиться ознайомлення з матеріалами справи, після чого обвинувальні акти будуть скеровані до суду.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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