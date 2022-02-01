Чи підлягає добровільному декларуванню нерухоме майно, яке було придбано за рахунок коштів, з яких були сплачені усі податки та збори?...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 01/02/2022 ЦНАПи Львова увійшли в ТОП-10 ЦНАПів України за рівнем якості сервісу...>> У ЛКП «Зелене місто» прокоментували розслідування СБУ...>> Підполковник Микола Грицайчук очолив міське управління надзвичайних ситуацій та тероборони...>> «Для нас, як для міста, є критично важливим, щоб саме у цьому приміщенні зберігалась аптека», - А. Москаленко про аптеку на пл. Міцкевича...>> Термін подачі заявок на Пакет підтримки продовжено...>> Синоптики попередили про пориви вітру та ожеледицю на завтра...>> У Львові оприлюднили графік роботи мобільних пунктів збору небезпечних відходів на лютий...>> У Львівській політехніці створили Центр водневих технологій...>> На Закарпатті прикордонники викрили гелікоптер, який використовувався для протиправної діяльності у прикордонні...>> Розтрата бюджетних коштів при реконструкції Грибовецького сміттєзвалища на Львівщині – підозрюють колишнього директора комунального підприємства...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Цинічне вбивство бабусі та викрадення її майна - підозрюється пара закоханих...
28-01-2022, 13:53  >>> 
17 ударів сокирою по голові - судитимуть чоловіка, який будучи напідпитку, вбив свого знайомого...
28-01-2022, 13:28  >>> 
Нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців, п’ятеро загиблих...
27-01-2022, 08:43  >>> 
   Здоров'яЗдоров
В Індії та США – понад тисячу смертей від Covid за добу...
01-02-2022, 09:08  >>> 
В Україні 22 тисячі випадків Covid, найбільше у Львівській та Хмельницькій областях...
31-01-2022, 09:45  >>> 
Індія і Росія лідирують у світі за добовою смертністю від Covid...
31-01-2022, 09:40  >>> 
IEM Katowice 2022 Play-in

Чи підлягає добровільному декларуванню нерухоме майно, яке було придбано за рахунок коштів, з яких були сплачені усі податки та збори?

Суспільство | 31-01-2022, 17:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 227 227    


Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою, визначеною п. 3 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ), належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року (п. 1 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).
Відповідно до п. 3 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до ПКУ є чи були платниками податків.
Отже, якщо фізична особа має у власності нерухоме майно, яке було придбано за рахунок коштів, з яких були сплачені усі податки та збори, передбачені нормами чинного законодавства, то подавати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію такій фізичній особі не потрібно.
   Новини по темі: Суспільство
На Закарпатті прикордонники викрили гелікоптер, який використовувався для протиправної діяльності у прикордонні...
01-02-2022, 17:32  >>> 
Розтрата бюджетних коштів при реконструкції Грибовецького сміттєзвалища на Львівщині – підозрюють колишнього директора комунального підприємства...
01-02-2022, 17:18  >>> 
За забруднення довкілля львівські суб’єкти господарювання сплатили до бюджетів у 2021 році майже 131 млн грн екологічного податку...
01-02-2022, 17:14  >>> 
Податок на нерухоме майно: пільги для громадян...
01-02-2022, 12:26  >>> 
Ковід-вакцину Pfizer для дітей до 5 років можуть схвалити в лютому – ЗМІ...
01-02-2022, 09:11  >>> 
Спостерігачі ОБСЄ нарахували на Донбасі понад 350 порушень "тиші" за два дні...
01-02-2022, 08:55  >>> 
Чи підлягає добровільному декларуванню нерухоме майно, яке було придбано за рахунок коштів, з яких були сплачені усі податки та збори?...
31-01-2022, 17:26  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР...
01-02-2022, 09:12  >>> 
Головні новини неділі та ночі: Росія про Україну і НАТО, санкції США...
31-01-2022, 09:42  >>> 
Головні новини четверга і ночі: стрілок у Дніпрі, Радбез ООН через агресію Росії...
28-01-2022, 10:43  >>> 
   ПолітикаПолітика
Держдеп зобов’язав членів родин дипломатів США виїхати з Білорусі...
01-02-2022, 09:06  >>> 
Трюдо отримав позитивний тест на Covid...
01-02-2022, 08:53  >>> 
Британія виділить £88 млн на підтримку енергонезалежності України...
01-02-2022, 08:51  >>> 
   Діловий світДіловий світ
"Схеми" виявили зв’язки між директором ДБР і членами комісії, які за нього голосували...
28-01-2022, 08:52  >>> 
Хакери атакували МЗС Канади...
25-01-2022, 07:32  >>> 
Найпотужніший космічний телескоп досяг пункту призначення...
25-01-2022, 07:27  >>> 
   СуспільствоСуспільство
На Закарпатті прикордонники викрили гелікоптер, який використовувався для протиправної діяльності у прикордонні...
01-02-2022, 17:32  >>> 
Розтрата бюджетних коштів при реконструкції Грибовецького сміттєзвалища на Львівщині – підозрюють колишнього директора комунального підприємства...
01-02-2022, 17:18  >>> 
За забруднення довкілля львівські суб’єкти господарювання сплатили до бюджетів у 2021 році майже 131 млн грн екологічного податку...
01-02-2022, 17:14  >>> 
   ВладаВлада
Підсанкційний Медведчук продовжив реконструкцію свого палацу – "Схеми"...
12-11-2021, 07:31  >>> 
У Львові люди з вадами слуху отримають матеріальну допомогу...
27-09-2021, 13:11  >>> 
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
   КультураКультура
Папа Римський закликав батьків підтримувати дітей-геїв, а не засуджувати їх...
27-01-2022, 08:26  >>> 
Рекорд на Івано-Франківщині: майже 4,5 тисячі осіб виконали колядку...
10-01-2022, 07:37  >>> 
У Китаї через землетрус обвалилася частина Великої стіни...
10-01-2022, 07:34  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:14 ЦНАПи Львова увійшли в ТОП-10 ЦНАПів України за рівнем якості сервісу
18:13 У ЛКП «Зелене місто» прокоментували розслідування СБУ
18:11 Підполковник Микола Грицайчук очолив міське управління надзвичайних ситуацій та тероборони
18:04 «Для нас, як для міста, є критично важливим, щоб саме у цьому приміщенні зберігалась аптека», - А. Москаленко про аптеку на пл. Міцкевича
18:02 Термін подачі заявок на Пакет підтримки продовжено
18:01 Синоптики попередили про пориви вітру та ожеледицю на завтра
18:00 У Львові оприлюднили графік роботи мобільних пунктів збору небезпечних відходів на лютий
17:37 У Львівській політехніці створили Центр водневих технологій
17:32 На Закарпатті прикордонники викрили гелікоптер, який використовувався для протиправної діяльності у прикордонні
17:18 Розтрата бюджетних коштів при реконструкції Грибовецького сміттєзвалища на Львівщині – підозрюють колишнього директора комунального підприємства

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования