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Податок на нерухоме майно: пільги для громадян
|Суспільство | 01-02-2022, 12:26
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Податковим кодексом встановлена пільга щодо зменшення оподатковуваної площі для усіх громадян – власників житлової нерухомості.
Так, площа квартири, чи квартир або їх часток незалежно від їх кількості зменшується на 60 кв. метрів, будинків – на 120 кв. метрів. Тобто, якщо у вас у власності лише квартира 70 кв. метрів, то податок ви сплачуватимете лише за площу перевищення – за 10 кв, метрів.
Якщо у власності є і квартири і будинки – не оподатковується 180 кв. метрів.
Крім цього, сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад встановлюють додаткові пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності, зокрема, фізичних осіб.
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.
Разом з тим, усі ці пільги не застосовуються, якщо площа об’єктів перевищує п’ятикратний розмір встановленої неоподатковуваної площі або об’єкти нерухомості здаються в оренду чи використовуються у підприємницькій діяльності.
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