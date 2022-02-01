За забруднення довкілля львівські суб’єкти господарювання сплатили до бюджетів у 2021 році майже 131 млн грн екологічного податку Суспільство | 01-02-2022, 17:14 0 67



Так, зокрема, до державного бюджету суб’єкти господарювання Львівщини протягом січня-грудня 2021 року сплатили понад 76 млн грн, що майже на 7,6 млн грн, або на 11,1 відс більше ніж у 2020 році.



До місцевих бюджетів з початку року надійшло майже 55 млн грн, що більше на понад 7,2 млн грн, або на 15,2 відс ніж у 2020 році.



Про це повідомила заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області Галина Романишин.















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