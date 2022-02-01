Розтрата бюджетних коштів при реконструкції Грибовецького сміттєзвалища на Львівщині – підозрюють колишнього директора комунального підприємства Суспільство | 01-02-2022, 17:18 0 56





За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому директору одного із комунальних підприємств Львівської міської ради за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).



За даними слідства, службова особа, директора комунального підприємства, розтратила бюджетні кошти при виконанні робіт по об’єкту «Реконструкція полігону ТПВ м.Львова в с. Великі Грибовичі в об’ємі першочергових заходів з попередження надзвичайних ситуацій, ліквідації негативних наслідків аварії», шляхом безпідставного їх перерахування підряднику, без складання актів прийому виконаних робіт, та без фактичної перевірки обсягів виконаних робіт.



Загальна сума підтверджених експертизою та аудитом збитків сягає 740 тис грн.



Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Перевіряється причетність інших службових осіб комунального підприємства до вчинення даного злочину та факт розтрати близько 5,5 млн грн бюджетних коштів, виділених з аналогічною метою.



Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.



Правопорушення викрито прокурорами обласної прокуратури спільно зі слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у Львівській області за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури