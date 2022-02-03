Два десятки людей загинули через зсув ґрунту в еквадорському Кіто Суспільство | 02-02-2022, 08:12 0 189 Кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту в столиці Еквадору Кіто зросла до щонайменше 22 людей.



Джерело: мер Сантьяго Гуардерас, якого цитує Reuters



Деталі: Крім того, 47 людей отримали поранення, з них двоє – у критичному стані.



Є повідомлення про 20 зниклих безвісти.



Влада не виключає можливості повторення зсувів. Мерія створила притулки для постраждалих сімей та розпочала розчищення вулиць у місті. Рятувальні бригади продовжують обшукувати будинки і вулиці, вкриті брудом.



Передісторія:



Проливні дощі увечері 31 січня викликали скупчення води в ущелині біля робочих кварталів Ла-Гаска та Ла-Комуна. Внаслідок цього на житлові будинки впали бруд та каміння, що вплинуло на електропостачання.

Дощі у Кіто були еквівалентні 75 літрам на квадратний метр, що є найвищим показником майже за два десятиліття.

