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Два десятки людей загинули через зсув ґрунту в еквадорському Кіто
|Суспільство | 02-02-2022, 08:12
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|Кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту в столиці Еквадору Кіто зросла до щонайменше 22 людей.
Джерело: мер Сантьяго Гуардерас, якого цитує Reuters
Деталі: Крім того, 47 людей отримали поранення, з них двоє – у критичному стані.
Є повідомлення про 20 зниклих безвісти.
Влада не виключає можливості повторення зсувів. Мерія створила притулки для постраждалих сімей та розпочала розчищення вулиць у місті. Рятувальні бригади продовжують обшукувати будинки і вулиці, вкриті брудом.
Передісторія:
Проливні дощі увечері 31 січня викликали скупчення води в ущелині біля робочих кварталів Ла-Гаска та Ла-Комуна. Внаслідок цього на житлові будинки впали бруд та каміння, що вплинуло на електропостачання.
Дощі у Кіто були еквівалентні 75 літрам на квадратний метр, що є найвищим показником майже за два десятиліття.
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