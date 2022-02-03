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Штаб ООС: Окупанти стріляли біля Мар'їнки та Пісків, без втрат
|Суспільство | 02-02-2022, 08:24
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|За добу 1 лютого на Донбасі з боку окупантів було 2 порушення режиму припинення вогню – біля Мар’їнки та Пісків.
Джерело: штаб ООС у Facebook
Деталі: Зокрема, в напрямку Мар’їнки окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Пісків - з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Як зазначається, втрат серед українських військовослужбовців немає.
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