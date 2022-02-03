Штаб ООС: Окупанти стріляли біля Мар'їнки та Пісків, без втрат Суспільство | 02-02-2022, 08:24 0 184 За добу 1 лютого на Донбасі з боку окупантів було 2 порушення режиму припинення вогню – біля Мар’їнки та Пісків.





Джерело: штаб ООС у Facebook



Деталі: Зокрема, в напрямку Мар’їнки окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Пісків - з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.



Як зазначається, втрат серед українських військовослужбовців немає.