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Одразу в двох навчальних закладах у США сталися стрілянини, троє загиблих

Суспільство | 02-02-2022, 08:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 169 169    
У двох навчальних закладах США сталися стрілянини – загинули щонайменше троє.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Інциденти сталися в штатах Монтана й Вірджинія.

Зокрема, одна стрілянина сталася вдень у вівторок в одному із навчальних центів міста Річфілд, штат Монтана. В Департаменті поліції Річфілда повідомили, що офіцери, які прибули на місце, виявили двох учнів з пораненнями на тротуарі біля парадного входу до школи. Підозрюваний втік одразу після стрілянини. Один з учнів помер від отриманих поранень, інший залишається в лікарні в критичному стані.

Ще один інцидент стався 1 лютого на території кампусу коледжу Bridgewater у Вірджинії - були застрелені два офіцери поліції, які охороняли студентське містечко. Поліція зараз розшукує 27-річного підозрюваного, мешканця штату Вірджинія.
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