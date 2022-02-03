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Одразу в двох навчальних закладах у США сталися стрілянини, троє загиблих
|Суспільство | 02-02-2022, 08:25
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|У двох навчальних закладах США сталися стрілянини – загинули щонайменше троє.
Джерело: Укрінформ
Деталі: Інциденти сталися в штатах Монтана й Вірджинія.
Зокрема, одна стрілянина сталася вдень у вівторок в одному із навчальних центів міста Річфілд, штат Монтана. В Департаменті поліції Річфілда повідомили, що офіцери, які прибули на місце, виявили двох учнів з пораненнями на тротуарі біля парадного входу до школи. Підозрюваний втік одразу після стрілянини. Один з учнів помер від отриманих поранень, інший залишається в лікарні в критичному стані.
Ще один інцидент стався 1 лютого на території кампусу коледжу Bridgewater у Вірджинії - були застрелені два офіцери поліції, які охороняли студентське містечко. Поліція зараз розшукує 27-річного підозрюваного, мешканця штату Вірджинія.
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