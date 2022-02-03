8 років позбавлення волі – засуджено 2 чоловіків за розбійні напади на Львівщині Суспільство | 02-02-2022, 12:42 0 123



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 2 чоловіків, яких обвинувачували у розбійних нападах, вчинених за попередньою змовою групою осіб, поєднані із проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 КК України).







Так, прокурором у суді доведено, що на початку грудня 2020 року двоє чоловіків 18 та 33 років за попередньою змовою незаконно проникли до житлового будинку пенсіонерки в одному з сіл на Львівщині. Задля легкої наживи, останні погрожуючи ножем, вимагали передати грошові кошти. Отримавши відмову від потерпілої, один із засуджених викрутив руки жінці, інший – почав обшукувати будинок. Відкрито заволодівши грошима, чоловіки залишили місце вчинення кримінального правопорушення та розпорядилися коштами на власний розсуд.







В подальшому, через 2 дні, розбійники повернулися до цього ж будинку, та повторно вчинили розбійний напад відносно потерпілої.







Загальна сума заподіяної шкоди становить 7 000 грн.







Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Стрийської окружної прокуратури, визнав обвинувачених винними та призначив одному покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі, другому покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.











Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури