Яким чином здійснюється реєстрація КОРО на господарську одиницю? Суспільство | 02-02-2022, 12:44 0 178



Реєстрація книг обліку розрахункових операцій (далі – КОРО) здійснюється в контролюючому органі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків.



КОРО реєструється на кожну окрему господарську одиницю, при цьому КОРО, що реєструються одночасно, не обмежується. При реєстрації першої КОРО на окрему господарську одиницю в контролюючому органі їй присвоюється фіскальний номер.



Для реєстрації першої та наступних КОРО на господарську одиницю в контролюючому органі суб’єкт господарювання або представник суб’єкта господарювання подає до цього органу, зокрема, заяву про реєстрацію КОРО та/або розрахункової книжки за формою № 1-КОРО.



За бажанням суб’єкта господарювання на одну господарську одиницю можна реєструвати декілька перших КОРО для використання в окремих місцях проведення розрахунків. Такі КОРО реєструються в інформаційній системі ДПС та отримують фіскальний номер на кожну КОРО.