Яким чином здійснюється реєстрація КОРО на господарську одиницю?...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 03/02/2022 Держлісгоспи Львівщини сплатили 558,4 млн грн податків у бюджет за 2021 рік...>> У мерії провели онлайн-зустріч про особливості експорту до Саудівської Аравії та Оману для підприємців...>> Незабаром відбудеться прем’єра містичного трилера, який знімали у Львові...>> На Львівщині запрацює Клініка дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку...>> На Львівщині прокуратура забезпечила стягнення понад 1,6 млн грн збитків до бюджету...>> Команда Інституту міста ініціює зустріч представників Львова, Сєвєродонецька та Вінниці для обговорення трансформації міст у кліматично-нейтральні міста...>> ЛКП «Зелене місто»: у січні на компостування надійшло більше 372 тонн органіки...>> Виконком погодив виділення коштів на підготовку Львівської громади до національного спротиву...>> Протягом минулого року на користь органів ДПС вирішено 883 справи на суму майже 3 млрд гривень...>> За минулу добу коронавірус виявили у 1025 мешканців Львова...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Цинічне вбивство бабусі та викрадення її майна - підозрюється пара закоханих...
28-01-2022, 13:53  >>> 
17 ударів сокирою по голові - судитимуть чоловіка, який будучи напідпитку, вбив свого знайомого...
28-01-2022, 13:28  >>> 
Нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців, п’ятеро загиблих...
27-01-2022, 08:43  >>> 
   Здоров'яЗдоров
COVID-19 у світі: заразилися 2,8 мільйона людей...
02-02-2022, 08:18  >>> 
В Індії та США – понад тисячу смертей від Covid за добу...
01-02-2022, 09:08  >>> 
В Україні 22 тисячі випадків Covid, найбільше у Львівській та Хмельницькій областях...
31-01-2022, 09:45  >>> 

Яким чином здійснюється реєстрація КОРО на господарську одиницю?

Суспільство | 02-02-2022, 12:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 178 178    


Реєстрація книг обліку розрахункових операцій (далі – КОРО) здійснюється в контролюючому органі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків.

КОРО реєструється на кожну окрему господарську одиницю, при цьому КОРО, що реєструються одночасно, не обмежується. При реєстрації першої КОРО на окрему господарську одиницю в контролюючому органі їй присвоюється фіскальний номер.

Для реєстрації першої та наступних КОРО на господарську одиницю в контролюючому органі суб’єкт господарювання або представник суб’єкта господарювання подає до цього органу, зокрема, заяву про реєстрацію КОРО та/або розрахункової книжки за формою № 1-КОРО.

За бажанням суб’єкта господарювання на одну господарську одиницю можна реєструвати декілька перших КОРО для використання в окремих місцях проведення розрахунків. Такі КОРО реєструються в інформаційній системі ДПС та отримують фіскальний номер на кожну КОРО.
   Новини по темі: Суспільство
Протягом минулого року на користь органів ДПС вирішено 883 справи на суму майже 3 млрд гривень...
02-02-2022, 14:53  >>> 
Подати документи для отримання облікової картки чи для внесення змін до Державного реєстру громадяни можуть через Електронний кабінет...
02-02-2022, 12:56  >>> 
Яким чином здійснюється реєстрація КОРО на господарську одиницю?...
02-02-2022, 12:44  >>> 
8 років позбавлення волі – засуджено 2 чоловіків за розбійні напади на Львівщині...
02-02-2022, 12:42  >>> 
Одразу в двох навчальних закладах у США сталися стрілянини, троє загиблих...
02-02-2022, 08:25  >>> 
Штаб ООС: Окупанти стріляли біля Мар'їнки та Пісків, без втрат...
02-02-2022, 08:24  >>> 
Два десятки людей загинули через зсув ґрунту в еквадорському Кіто...
02-02-2022, 08:12  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР...
01-02-2022, 09:12  >>> 
Головні новини неділі та ночі: Росія про Україну і НАТО, санкції США...
31-01-2022, 09:42  >>> 
Головні новини четверга і ночі: стрілок у Дніпрі, Радбез ООН через агресію Росії...
28-01-2022, 10:43  >>> 
   ПолітикаПолітика
Прем'єр: Норвегія "негайно" скасовує більшість Covid-обмежень...
02-02-2022, 08:21  >>> 
ЗМІ: США намагаються відмовити президента Бразилії Болсонару від візиту до Путіна...
02-02-2022, 08:19  >>> 
Голова Пентагону в лютому відвідає Європу, зустрінеться з союзниками по НАТО...
02-02-2022, 08:13  >>> 
   Діловий світДіловий світ
"Схеми" виявили зв’язки між директором ДБР і членами комісії, які за нього голосували...
28-01-2022, 08:52  >>> 
Хакери атакували МЗС Канади...
25-01-2022, 07:32  >>> 
Найпотужніший космічний телескоп досяг пункту призначення...
25-01-2022, 07:27  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Протягом минулого року на користь органів ДПС вирішено 883 справи на суму майже 3 млрд гривень...
02-02-2022, 14:53  >>> 
Подати документи для отримання облікової картки чи для внесення змін до Державного реєстру громадяни можуть через Електронний кабінет...
02-02-2022, 12:56  >>> 
Яким чином здійснюється реєстрація КОРО на господарську одиницю?...
02-02-2022, 12:44  >>> 
   ВладаВлада
Підсанкційний Медведчук продовжив реконструкцію свого палацу – "Схеми"...
12-11-2021, 07:31  >>> 
У Львові люди з вадами слуху отримають матеріальну допомогу...
27-09-2021, 13:11  >>> 
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
   КультураКультура
З нагоди Китайського Нового року для українців віртуально відкрили музеї...
02-02-2022, 13:09  >>> 
Папа Римський закликав батьків підтримувати дітей-геїв, а не засуджувати їх...
27-01-2022, 08:26  >>> 
Рекорд на Івано-Франківщині: майже 4,5 тисячі осіб виконали колядку...
10-01-2022, 07:37  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:58 Держлісгоспи Львівщини сплатили 558,4 млн грн податків у бюджет за 2021 рік
18:55 У мерії провели онлайн-зустріч про особливості експорту до Саудівської Аравії та Оману для підприємців
18:53 Незабаром відбудеться прем’єра містичного трилера, який знімали у Львові
16:47 На Львівщині запрацює Клініка дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку
16:46 На Львівщині прокуратура забезпечила стягнення понад 1,6 млн грн збитків до бюджету
15:00 Команда Інституту міста ініціює зустріч представників Львова, Сєвєродонецька та Вінниці для обговорення трансформації міст у кліматично-нейтральні міста
14:58 ЛКП «Зелене місто»: у січні на компостування надійшло більше 372 тонн органіки
14:54 Виконком погодив виділення коштів на підготовку Львівської громади до національного спротиву
14:53 Протягом минулого року на користь органів ДПС вирішено 883 справи на суму майже 3 млрд гривень
13:23 За минулу добу коронавірус виявили у 1025 мешканців Львова

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования