Подати документи для отримання облікової картки чи для внесення змін до Державного реєстру громадяни можуть через Електронний кабінет Суспільство | 02-02-2022, 12:56 0 153



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що в умовах високого рівня епідемічної небезпеки зросла кількість відвідувачів до Центру обслуговування платників Львівської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Львівській області (далі ‒ ЦОП міста Львова).



Рекомендуємо платникам податків подавати документи для присвоєння РНОКПП через Електронний кабінет, а отримувати картку в ЦОП міста Львова.



В Електронному кабінеті платники податків мають можливість подати:



- облікову картку фізичної особи – платника податків - форма №1ДР (F1314601);



- заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків - форма №5ДР (F1314701);



- повідомлення про результати обробки Облікової картки фізичної особи – платника податків - форма №1ДР (F1414601);



- повідомлення про результати обробки Заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків - форма №5ДР (F1414701).



На офіційному порталі Державної податкової служби України за посиланням: https://tax.gov.ua/fizichnim-osobam/podannya-vidomostey/ розміщено інформаційні матеріали щодо подання відомостей для реєстрації фізичної особи /внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків через Електронний кабінет.



В Електронний кабінет платника необхідно переходити за посиланням http://cabinet.tax.gov.ua