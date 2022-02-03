Протягом минулого року на користь органів ДПС вирішено 883 справи на суму майже 3 млрд гривень Суспільство | 02-02-2022, 14:53 0 142



Станом на 31.12.2021 року на розгляді у судах різних інстанцій, з урахуванням справ, що перейшли з попередніх років, знаходилось 3130 справ на суму майже 7 877 млн гривень.



В цілому, з усіх категорій справ, протягом січня-грудня 2021 року судами розглянуто 883 справи на суму понад 2 875 млн гривень. На користь ГУ ДПС у Львівській області вирішено 779 справ на суму 2 378 млн грн (88,2 відс від кількості та 82,7 відс від суми розглянутих справ). З них, по 476 справах на суму майже 629 млн грн провадження закінчено.



Впродовж січня-грудня 2021 року у справах, що знаходились на розгляді у звітному періоді за участю ГУ ДПС у Львівській області, надійшло 40,4 млн грн (справи за позовами/заявами ГУ ДПС про стягнення податкового боргу та про банкрутство – 32,7 млн грн; справи за позовами платників – 7,7 млн гривень). По рішеннях судів у справах, що були завершені у попередніх звітних роках, до бюджету надійшло ще понад 4 млн гривень.



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