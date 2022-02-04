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6 років проведе за гратами львів’янка за збут наркотиків
|Суспільство | 03-02-2022, 10:54
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За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Галицької окружної прокуратури 58-річну мешканку м.Львова засуджено за фактом придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).
У суді прокурор довів, що обвинувачена, за попередньою змовою в групі осіб з невстановленою особою, придбала подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є ка
набісом, три кристалічні речовини білого кольору, які являються метадоном, загальною масою понад 150 г, та в подальшому зберігала за місцем своєї роботи в одному із відділень поштового зв’язку з метою збуту.
Вироком суду обвинувачену засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна.
Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.
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