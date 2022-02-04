Послуги мешканцям міста Львова з надання облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) в ЦОП податкової Суспільство | 03-02-2022, 10:55 0 166

з 03 лютого 2022 року будуть надаватися за попереднім записом









Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що послуги фізичним особам щодо ведення Державного реєстру фізичних осіб в Центрі обслуговування платників податків Львівської ДПІ з 03 лютого 2022 року надаються за умови реєстрації в онлайн черзі ЦОП за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/anonsi-ark/29431.html, або за попереднім записом у модератора ЦОП чи за номером телефону: 297-30-51.











