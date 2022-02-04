Майже 15 млн грн туристичного збору надійшло до місцевих бюджетів Львівської області від юридичних осіб Львівщини Суспільство | 03-02-2022, 12:21 0 154

Протягом січня – грудня 2021 року по туристичному збору з юридичних осіб до місцевих бюджетів Львівської області надійшло майже 15 млн грн, що складає 174,2 відс індикативу (8,3 млн гривень). Надходження збільшилися майже на 8 млн грн порівняючи з 2020 роком. Протягом грудня 2021 року до місцевих бюджетів Львівської області надійшло 0,8 млн грн туристичного збору з юридичних осіб, це на 0,7 млн грн більше ніж у грудні 2020 року.





