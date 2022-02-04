"Війна" за обмінник біля СБУ в Києві: поліція оголосила підозру трьом фігурантам Суспільство | 04-02-2022, 01:50 0 63 Через сутички із застосуванням зброї між учасниками ГО "Український стяг" і охоронцями пункту обміну валют біля управління Служби безпеки України в Києві поліція відкрила кримінальне провадження, фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.



Джерело: відділ комунікації поліції Києва



Пряма мова в.о. обов’язків начальника поліції Києва Андрія Гарастюка: "Під час огляду місця події ми вилучили газовий балончик, гладкоствольну рушницю та набої до неї, пістолет травматичної дії, мисливські карабіни та набої до них.



За хуліганські дії біля приміщення фінансової установи 25-річного та 26-річного киянина, а також 28-річного жителя міста Черкаси затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Також у рамках розпочатого кримінального провадження ми призначили відповідні експертні дослідження".



"За хуліганські дії біля приміщення банківської установи порушникам загрожує до семи років ув’язнення. Наразі досудове розслідування триває".



Що цьому передувало:



25 січня в центрі Києва виникла перепалка між учасниками громадського об’єднання "Український стяг" і інкасаторами з охоронної фірми "Легіон". Члени "Українського стягу" переконані, що через цей обмінник відправляють гроші до країни-агресора Росії.

2 лютого відбулися сутички із застосуванням зброї між учасниками ГО "Український стяг" і охоронцями пункту обміну валют.